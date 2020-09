Da hat die SG Buchbrunn/Mainstockheim mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Im Spitzenspiel der Würzburger Kreisliga 1 gegen den schärfsten Rivalen aus Schwarzach behielt die Spielgemeinschaft am Sonntagnachmittag mit 3:0 (1:0) die Oberhand – eine Machtdemonstration im Titelkampf. Tabellenerster gegen Tabellenzweiter hieß die Ausgangslage, aber spielt vor dem Hintergrund der Krise sportlich eine solche Tabellenkonstellation überhaupt noch eine Rolle – oder zählt in diesen Tagen nicht vielmehr scheinbar Banales wie die schlichte Freude am Kicken oder mehr noch die Gesundheit.

Gesundheit – da waren sich Buchbrunns Coach Thorsten Selzam und sein Amtskollege Julian Bohlender auf Schwarzacher Seite schon vor dem Kreisliga-Topduell einig – steht nicht nur aktuell über dem Sport. „Natürlich sind wir alle durch Corona noch stärker für das Thema sensibilisiert“, sagt Selzam, und Bohlender ergänzt: „Wenn wir dabei irgendein gesundheitliches Risiko eingehen, rückt der Sport absolut in den Hintergrund.“ Dazu passend: Wegen zweier Corona-Verdachtsfälle in Reihen der SG war zwischenzeitlich offen, ob das Spitzenspiel überhaupt angepfiffen werden kann.

Der von den Gastgebern vorab informierte Verband gab aber sein Okay für die Austragung. Die Pandemie wird eben, das zeigt nicht nur dieses Beispiel, auch auf den Fußballplätzen des Landes noch längere Zeit ein ständiger Begleiter sein. Trotzdem betonen beide Trainer unisono, wie groß ihre Freude ist, dass der Ball endlich wieder rollt. Sowohl bei der SG als auch in Schwarzach hatten sie in den vergangenen Monaten nämlich vor allem mit einem zu kämpfen: der Ungewissheit, wann und ob es mit Fußball überhaupt wieder losgehen könne.

„Es war vom Kopf her eine enorme Herausforderung“, sagt Selzam über die Probleme, sein Team über Monate im reinen Trainingsbetrieb bei Laune zu halten. Die Mannschaft sei mental zwischendurch in ein „riesiges Loch“ gefallen, aus dem sie sich nach Meinung des Trainers aber pünktlich zum Topspiel wieder herausarbeiten konnte. Derlei Schwierigkeiten hatte Julian Bohlender mit seinen Schwarzachern nach eigener Auskunft nicht. Man habe den Fokus während der langen Zwangspause stets aufrechterhalten können, weil man ein klares Ziel vor Augen habe. „Wir wollen in der Tabelle da bleiben, wo wir sind, und unsere Aufstiegschancen wahren“, sagt der aus Rottendorf gekommene neue Mann zu den Ambitionen.

Auf dem Platz bestätigte sich eher Selzams Eindruck, dass seine Jungs zur rechten Zeit wieder voll auf der Höhe seien. Vor allem in puncto Effizienz im Torabschluss machte ihnen gegen Schwarzach keiner etwas vor. Zwar waren es speziell in der ersten Hälfte die Gäste, die den Ball weitgehend kontrollierten und fußballerisch die etwas feinere Klinge boten. Doch vor dem gegnerischen Kasten waren sie zu nachlässig. Flügelflitzer Dominik Laudenbach ließ zwei dicke Gelegenheiten aus (17., 44.). Auf der Gegenseite benötigten die Platzherren ihrerseits nur eine Möglichkeit, um durch Johannes Dorschs Flachschuss ins lange Eck in Führung zu ziehen (12.). Beinahe hätte Marco Brandtner gar noch vor der Pause nachgelegt, doch den Schuss des Angreifers aus Nahdistanz parierte SC-Torwart Rene Schnur glänzend. Kurz nach der Halbzeit folgte doch die kalte Dusche für die Schwarzacher. Sie leisteten sich einen kapitalen Aussetzer im Spielaufbau, SG-Premiumangreifer Maximilian Eberhard war auf und davon und vollendete zum 2:0 (46.).

Von diesem Schock erholten sich die Gäste im weiteren Verlauf nicht mehr wirklich. Der Sportclub wirkte längst nicht mehr so agil und hatte am für ihn unglücklichen Spielverlauf merklich zu knabbern. Bezeichnend die Szene in der Schlussphase, als Schwarzach eine Riesengelegenheit zum Anschlusstreffer vergab – und im direkten Gegenzug erneut Eberhard mit seinem zweiten Streich endgültig das Spiel entschied (82.). Das aus Sicht von Schwarzachs Julian Bohlender „Sechs-Punkte-Spiel scheint nun Buchbrunn/Mainstockheim in die Favoritenrolle auf den direkten Sprung in die Bezirksliga zu bringen. Sein Kollege Selzam freute sich, dass sein Team die starke Form konserviert hat und neben dem gewonnenen direkten Vergleich in der Tabelle drei Zähler mehr aufweist als der Verfolger.