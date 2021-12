Der Kitzinger Keglerverein steht davor, sein Keglerheim im Kolosseum demnächst zu verkaufen, um mit dem Erlös seine Schulden begleichen zu können.

Vor kurzem erfolgte ziemlich geräuschlos der nächste Akt des Niedergangs , denn seit ein paar Wochen weist die Tabelle der Bezirksoberliga der Männer nur noch neun statt zehn Mannschaften auf: Mit dem PSW 21 Kitzingen hat sich die letzte verbliebene Mannschaft des Keglervereins vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Vor Jahrzehnten kegelten noch mehrere Klubs unter dem Dach des Keglervereins, der PSW 21 ist als einziger noch übrig geblieben. Dessen erste Mannschaft in der Landesliga war bis vor ein paar Jahren noch die klassenhöchste im Landkreises, doch diese Zeiten sind vorbei.

Es waren immer weniger Kegler

Die sportlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie trugen zum Niedergang des Vereins bei. Denn ohne die Einnahmen aus dem Keglerheim ging es mit dem Verein finanziell bergab, weshalb die Mitgliederversammlung im Mai 2020 den Verkauf des Vereinsheims beschloss, der aus diversen Gründen aber bis heute noch nicht abgewickelt ist.

Auch die aktiven Kegler gingen eigene Wege. Marcel Markert wechselte nach Karlstadt, ein weiteres Mitglied verließ den Verein und Uwe Gast schloss sich der inzwischen in der Landesliga kegelnden Marktbreiter Germania an, so dass sich die Verantwortlichen vor der aktuellen Saison dafür entschieden, mit nur noch einer Mannschaft zu starten. Aber auch das brachte nicht die Rettung.

Denn zugleich war klar, dass die PSW-Riege fortan ihre Heimspiele in Marktbreit austragen musste. Mit bewährten Kräften – Michael und Gerhard Schwarzer, Siegfried und Christian Bohn, Dieter Pfister sowie Michael Kraus – ging sie die Runde an. Ebenso mit dabei waren Klaus Ziegler, Stefan Dietzel, Norbert Walther und Roland Kraus, um gegebenenfalls Ausfälle kompensieren zu können.

Als der Bayerische Sportkegler- und Bowlingverband (BSKV) für seine Ligen die "3G-Regel" einführte, war die Zeit auf einmal zu knapp, um PCR-Tests für die weder Genesenen noch damals vollständig Geimpften zu organisieren. Also mussten die Kitzinger Kegler am vierten Spieltag ihre erste Partie absagen.

Mannschaft zurückgezogen

Einer hatte zudem aus privaten Gründen kaum noch Zeit fürs Kegeln, einem weiteren zwickte eh das Knie und einen anderen hinderte eine Augenoperation: Mannschaftsführer Gerhard Schwarzer versuchte, das Unheil noch abzuwenden, doch es fehlte die Perspektive.

"Wir haben uns ausführlich beraten, aber es half nichts: Schweren Herzens mussten wir unsere letzte Mannschaft vorzeitig aus dem Spielbetrieb abmelden", schildert der Vereinsvorsitzende Ewald Greif. "Einst hatten wir 18 Frauen und Männer für drei Mannschaften – das hat damals weitaus besser geklappt als heute", weiß Greif um den Wandel, der auch Kegler heimsucht: Die Prioritäten in der Freizeit verschieben sich, der Sport rutscht nach hinten.

Ob es dem PSW 21 Kitzingen gelingt, noch mal eine Mannschaft für den Spielbetrieb auf die Beine zu stellen, ist fraglich. In unteren Klassen sind zumindest keine sechs, sondern nur vier Keglerinnen oder Kegler nötig, um am Spielbetrieb teilzunehmen. "Mal sehen, was die Zukunft bringt", gibt Schwarzer gibt die Hoffnung freilich nicht auf, den PSW 21 wieder auf die Bahn zu bringen.