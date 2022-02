Thorsten Götzelmann ist zurück auf dem Trainingsplatz. Der 49-Jährige, der als Sportleiter beim Fußball-Bayernligisten TSV Abtswind fungiert, ist seit Mitte Januar als Co-Trainer bei der U 23 des Bundesligisten Greuther Fürth tätig. Er unterstützt Petr Ruman bei der Aufgabe, mit der Fürther Reserve noch den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern zu packen.

Die Fürther stehen aktuell auf dem 19. und somit vorletzten Tabellenplatz. Es bleiben ihnen noch 16 Spiele, um den Rückstand von aktuell sieben Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz aufzuholen. An diesem Samstag, 19. Februar, steht für sie zum Auftakt gleich ein äußerst wichtiger Vergleich auf dem Spielplan. Die abstiegsbedrohten Kleeblättler starten gegen den nur einen Platz besseren TSV Rain am Lech in die restliche Spielzeit.

Anruf von Fürther Trainer Petr Ruman

Götzelmanns überraschender Wiedereinstieg in den Trainerstab des Bundesligisten sei nicht geplant gewesen. "Ich war ziemlich überrascht, als mich Petr Ruman anrief und fragte. Für mich ist das eine sportlich lohnenswerte und reizvolle Herausforderung", sagt er auf Nachfrage.

Ruman, seit 1. Januar wieder bei den Grün-Weißen, kenne er von früher, denn von 2017 bis 2019 gehörte Thorsten Götzelmann als Übungsleiter im Nachwuchsbereich schon einmal zum Fürther Trainerstab. Dem 45-Jährigen schaute er damals häufiger über die Schulter. Und 2021 gastierte Ruman mit Türkgücü München im Toto-Pokal in Abtswind.

Zuletzt hatte Götzelmann immer mal wieder als Trainer im Nachwuchs der SG Wiesentheid ausgeholfen. Komplett weg vom Training sei er also gar nicht gewesen, findet Götzelmann. "Für mich ändert sich nicht so viel. Ich war vorher auch oft auf dem Fußballplatz, hatte nur selbst keine Mannschaft."

Sohn Patrick spielt im Greuther-Nachwuchs

Bevor er den Fürther Verantwortlichen zusagte, stimmte sich der in Rüdenhausen wohnhafte Polizist erst mal mit seiner Familie ab. Frau und Kinder spielten mit. Götzelmanns Sohn Patrick gehört zwar zum Kader der Fürther U-19-Bundesliga-Mannschaft, doch Chauffeurdienste fielen nicht mehr so häufig an, weil der Junior meist mit dem Zug zum Training fahre.

Auch sprach Götzelmann mit den Abtswinder Verantwortlichen. Sie zeigten Verständnis für dessen Wunsch, beim Regionalligisten einzusteigen, zumal dieses Engagement nur bis zum Ende dieser Saison dauere: "Es ist zeitlich begrenzt, das kriegen wir gebacken."

Bei der Polizei für die Fortbildung zuständig

Von den organisatorischen Aufgaben beim TSV werde ihm der Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Klotsch so lange einiges abnehmen. Und im sportlichen Bereich übernehme Trainer Claudiu Bozesan eben manches mehr. Was den TSV betreffe, müsse er sich keine Sorgen zu machen, hieß es.

Beruflich ist Götzelmann als Hauptkommissar seit kurzem bei der bayerischen Polizei für die Fortbildung seiner Kollegen in Bamberg und Würzburg zuständig. Diese Tätigkeit spiele sich meist im Büro ab und beinhalte "viel Schreiberei und Organisatorisches". Nach wie vor ist der Rüdenhäuser dabei auch für die Fußball-Auswahl der Polizei zuständig. "Da ging wegen Corona zuletzt eh nicht viel", berichtet er. Aber auch das werde er schultern, ist Götzelmann zuversichtlich.