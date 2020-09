Mit Erfolg haben sich Schüler der Staatlichen Realschule Kitzingen erstmals am Preliminary English Test (PET-Test) der Universität Cambridge beteiligt. Für die fünf Neuntklässler ging die Prüfung an der Maria-Ward-Schule in Würzburg über die Bühne, heißt es in einer Pressemitteilung der Realschule. Bei dem internationalen Examen mussten die Teilnehmer ihre sprachlichen Fähigkeiten und ihren Wissensstand durch gute mündliche und schriftliche Leistungen in den verschiedenen Teilgebieten der englischen Sprache nachweisen. Will man das von der Universität Cambridge ausgestellte Zertifikat bekommen, sind mindestens 70 Prozent der Punkte zu erreichen, so die Pressemitteilung. Simon Freudlsperger erreichte mit „Grade A“ das höchste erreichbare Sprachlevel. Aber auch die Ergebnisse von Johanna Rüttger, Nina Fleischmann, Leon Dittmann und Robin Rabovsky können sich sehen lassen. Realschuldirektor Michael Rückel lobte den zusätzlich zur normalen Schularbeit aufgewendeten Fleiß der Teilnehmer.