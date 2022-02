Schwarzach vor 59 Minuten

Spirituelle Orte entdecken

Die Projektgruppe „Querfeldein – Gottes Wirken auf der Spur“ des Pastoralen Raums Schwarzach am Main, St. Benedikt, lädt zu einer rund zweistündigen Wanderung auf die Weininsel bei Sommrach ein. Um gemeinsam spirituelle Orte in den Gemeinden zu entdecken und den Glauben aktiv zu erleben, führt die Tour „Schöpfungserwachen“ mit Burkard Lutz am 12. März ab 13 Uhr von Schloss Hallburg bei Volkach durch die Natur der Weinberge Richtung Nordheim und Sommerach und lenkt den Blick auf die vielen kleinen Wunder der erwachenden Schöpfung, heißt es in der Ankündigung.