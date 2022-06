Münsterschwarzach vor 46 Minuten

Spielvereinigung dankbar für Unterstützung

Christian Schneider, Versicherungsmakler aus Schwarzach am Main, greift der Spielvereinigung mit 300 Euro unter die Arme. Durch einen Wasserrohrbruch im Vereinsheim müssen die maroden Leitungen ausgetauscht werden, wie der Verein mitteilt. Das sei nur möglich durch viele fleißige Helfer und das nötige Kleingeld. Und weil in den letzten zwei Jahren kaum Vereinsfeste gefeiert werden konnten und somit Einnahmen fehlen, ist die Spielvereinigung umso dankbarer für die finanzielle Unterstützung. Ein Dank geht auch an die Firma Michael Lukacz und den Sanitärbetrieb Fröhlich für die Bereitstellung von Werkzeug und fachlichem Rat.