Spielspaß mit Umweltbewusstsein verbinden

Monatelang war der Spielplatz Weinbergstraße in Volkachs größtem Ortsteil Astheim gesperrt. Nun konnten die Kinder die Spielplatz wieder in Besitz nehmen, wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft heißt. Der Grund für die Sperrung: Der Zahn der Zeit hatte ziemlich intensiv an einigen Spielgeräten genagt, deswegen war das Spielen dort nicht mehr sicher. Die Stadt Volkach hatte sich daher entschlossen, den Platz komplett zu modernisieren.