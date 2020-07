Rüdenhausen vor 15 Minuten

Spielplatz erhält ein Türchen am Ausgang

Der Spielplatz in der Ringstraße in Rüdenhausen beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung. Am Ausgang des Platzes zur Straße hin legte die Gemeinde einst eine Pflanzinsel an, um diesen etwas zu entschärfen und so zu verhindern, dass Kinder direkt auf die Straße rennen.