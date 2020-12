Dieser Tage bekam Bürgermeister Ernst Nickel im Geiselwinder Rathaus einen von Hand geschriebenen Brief. Absender waren zehn Kinder aus dem Ortsteil Holzberndorf, die das Gemeindeoberhaupt baten, er möge am Spielplatz in ihrem Dorf einige Geräte austauschen oder erneuern lassen. Im Gemeinderat trug der Bürgermeister das Schreiben vor.

Im Brief machten die Kinder einige Vorschläge, wie der Platz künftig bestückt sein solle. Jedes Jahr hat die Gemeinde Geld für solche Fälle im Haushalt vorgesehen, diesmal, so Nickel, werde man in Holzberndorf und am Spielplatz im Geiselwinder Siedlungsgebiet Langäcker tätig.

Die beiden Flächen hat die Gemeinde bereits mit Fachleuten von Firmen besichtigt, die Angebote vorlegten. Der Gemeinderat vergab den Kauf von Spielgeräten in Höhe von 51 776 Euro an die Firma Maier in Altenmark.

Geld ausgeben muss die Kommune außerdem für den Bereich Abwasser. So müssen für die Kläranlage in Wasserberndorf der Rechen, eine Regengut-Waschpresse sowie der Sandwäscher erneuert werden. Hier stimmte der Gemeinderat dem Angebot der Firma "Aqseptence Group" in Bückeburg zu, das sich auf insgesamt 94 200 Euro beläuft.

Zudem müssen an insgesamt neun Regenüberlaufbecken in der Gemeinde Messeinrichtungen angebracht werden. Darauf wies das Wasserwirtschaftsamt hin. Die Kosten dafür belaufen sich auf 56 564 Euro.