Der TSV Buchbrunn feiert am 20. und 21. Mai sein 75-jähriges Vereinsbestehen mit großem Tamtam. Zwei Tage lang ist auf dem Sportgelände in der Kitzinger Straße ordentlich was los – und das für jedes Alter und bei freiem Eintritt, teilt der Verein mit.

Den Auftakt macht am Freitag die 1. Mannschaft, die um 18.30 Uhr in ihrem letzten Heimspiel in der Bezirksliga gegen den TSV Heimbuchenthal antritt. Auch wenn der Abstieg schon besiegelt ist, freuen sich die Fußballer über die Unterstützung zahlreicher Fans. Zudem locken Gegrilltes, Panini und Geselligkeit. Zusätzlich zu aufgestellten Bilderwänden wird die Historie des TSV Buchbrunn ab 20.15 Uhr in einer Diashow lebendig.

Am Samstag geht es in Buchbrunn geradezu olympisch zu, wobei bei der Spiele-Olympiade vor allem der Spaß im Vordergrund steht. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Kick der U15, stärken kann man sich ab 12 Uhr am Grill und mit Panini. Um 13.30 Uhr gibt es einen Auftritt der Kinderband "Käpten Karacho", bevor um 14 Uhr die Spiele-Olympiade offiziell eröffnet wird und die Spielstraße bevölkert werden darf. Es gibt Kaffee und Kuchen und am Abend ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Um 19 Uhr beginnt der offizielle Teil mit Grußworten, Siegerehrung, Vorträgen ehemaliger Vorsitzender und Ehrungen. Live-Musik gibt’s ab 20 Uhr mit Donny Vox und einem Gastauftritt von Leopold.

Mehr Infos unter www.tsv-buchbrunn.de.