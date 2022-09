Kitzingen aktualisiert vor 20 Minuten

Spiel und Spaß in den Gemeinschaftsunterkünften

Spaß und Spiel wurden vor kurzem in den Gemeinschaftsunterkünften Corlette Circle und Innopark in die Tat umgesetzt. Auf Initiative verschiedener Institutionen fanden sich die Bewohner und Bewohnerinnen, in erste Linie die Kinder und Jugendlichen der Gemeinschaftsunterkünfte für zwei Nachmittage zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu lachen, zu essen, um einfach Spaß zu haben und einen ausgelassenen Nachmittag zu verbringen.