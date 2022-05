Kitzingen vor 53 Minuten

Spiel, Spaß und Vorbilder

In der "itWheels Arena" in Kitzingen dreht sich am 14. und 15. Juni beim "Peak Performer Kids Camp" alles um Basketball, Fußball und Mentaltraining, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Unter der Schirmherrschaft der Ex-Biathletin Magdalena Neuner sollen Spitzensportler Kinder befähigen, spielerisch, aus eigener Kraft weiterzukommen, heißt es in der Einladung. Neben der physischen Komponente stehe die Inspiration zur richtigen Haltung im Mittelpunkt. Deshalb sollen in den Übungen und Spielformen auch die mentale Fitness nicht zu kurz kommen. Das Thema Ernährung bildet einen weiteren wichtigen Baustein. Das "Kids Camp" findet am 14. und 15. Juni, jeweils von 8 bis 16 Uhr, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Verpflegung und Getränke inklusive. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis vierzehn Jahren können sich per Video für die Teilnahme zu bewerben.