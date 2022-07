Reupelsdorf vor 1 Stunde

Spiel, Spaß und gute Laune

Wasserrutsche, Hüpfburg, Ponyreiten, Minibagger, Elektroauto, fünf Spielstationen und natürlich jede Menge Wasser und Mini-Pools zur Abkühlung – es war einiges geboten und es war ein voller Erfolg, das Spielfest des Reupelsdorfer Fußballvereins. Nach zweijähriger Corona-Pause war in diesem Jahr der Reupelsdorfer Fußballrasen endlich wieder ein großer, bunter Spielplatz. Wo sonst eigentlich immer der Fußball rollt, hatten die Verantwortlichen des örtlichen Fußballclubs um ihren ersten Vorsitzenden Reinhard Hümmer am ersten Juli-Sonntag, mit viel Mühe und Leidenschaft den Platz in ein abwechslungsreiches, tolles Kinderspielfeld verwandelt. Neben einem "Spiel-Parcours" bei dem nach dem Durchlauf aller Stationen eine kleine Überraschung auf die Kinder wartete, konnten sich die Kinder an einem Minibagger versuchen und selbständig ein Elektro-Quad fahren. Alles natürlich stets unter guter Aufsicht und mit Hilfestellung der Verantwortlichen. Highlight waren zwei Hüpfburgen mit integrierter Rutsche, die bei einer Burg sogar in einem Wasserbecken endete, genial bei den 30 Grad Sommertemperaturen an diesem Tag. Die vielen, gut 200 Kinder an diesem Tag waren somit gut beschäftigt am Nachmittag und die Eltern und Großeltern konnten es sich so auf der schattigen Terrasse des Reupelsdorfer Gemeinschaftshauses gut gehen lassen, bei kühlen Getränken, gutem Essen und einer großen Kuchentheke mit vielen selbstgebackenen Kuchen und Torten. Der Reupelsdorfer Kinderspielnachmittag war somit für Jung und Alt ein perfekter, kurzweiliger Sommer-Nachmittag, der mit Sicherheit 2023 seine Fortsetzung finden wird.