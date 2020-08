Kitzingen vor 26 Minuten

„Spiel - Spaß - Spannung beim KJA

Es war ein etwas anderes Ferienprogramm, dass Ende Juli im Dekanatszentrum in Kitzingen von der kirchlichen Jugendarbeit Regionalstelle durchgeführt wurde. Jeden Tag standen sechs Stunden Spiel, Spaß und Action auf dem Programm, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aber bevor es richtig los ging, gab es zum Einstieg jeden Tag eine Geschichte aus dem Buchfundus der Leiterin Johanna Och, Dekanatsjugendseelsorgerin und einem Stimmungs- Blitzlicht. Dann ging es los, jeden Tag der Woche etwas anders. Auf dem Programm stand beispielsweise auch die etwas andere Schnitzeljagd: eine Stadttour durch Kitzingen. Dadurch lernten Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren den Hintergrund der Stolpersteine kennen und das eine oder andere Gebäude besser zu betrachten. An einem Tag wurde das Fastnachtsmuseum zum Filmstudio und die Jungen und Mädchen erstellten ihren eigenen Film anhand der Story „Till Eulenspiegel“. Werkeln und kreativ sein konnten sie zum Beispiel beim Erstellen von einem Insektenhotel, einer Trommel und einem Mosaikspiegel. Zwischendurch wurde sich beim Picknick am Maingelände gestärkt. Hier wurden neue Kräfte gesammelt und währenddessen las Johanna täglich mehrere Kapitel aus dem spannenden Buch „Nordseedetektive“ vor. Spielen im Freien gab es oben drauf und Teamfähigkeit erwiesen sie bei den Challenge Aufgaben. Am Ende dieser Tage stand fest, dass die Ferienwoche für alle ein tolles Erlebnis war, wie es abschließend in der Mitteilung heißt.