Spiel erfunden: Wie ein Abtswinder Fußballer durchstarten will

Adrian Dußler – aufmerksamen Lesern ist der Name aus dem Sportteil ein Begriff, denn der 25-Jährige aus Würzburg spielt beim TSV Abtswind in der Fußball-Bayernliga. Die Stärken des Mittelfeldspielers, der auch schon beim FC Bayern München in der Jugend spielte: Kreativität, taktisches Denken und Spielverständnis. Wie kreativ der Spielmacher aus dem Kräuterdorf Abtswind ist, zeigt sich jetzt. Dußler hat die fußballfreie Zeit genutzt und gemeinsam mit zwei Kollegen ein Kartenspiel herausgebracht. "Partout" ist ein Stichspiel, bei dem es vor allem auf eine gute Taktik und eine clevere Spielweise ankommt.

Bereits Ende 2019 begann die Entwicklung. Eigentlich wollten Dußler und seine zwei Partner eine App für Spieleabende an den Start bringen und Turniere in Würzburg und Umgebung veranstalten. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. So entwickelten die drei stattdessen ihr Kartenspiel, das für diese Abende gedacht war.

"Partout" als Partnerspiel und im Turniermodus spielbar

"Deshalb musste 'Partout' auch gewisse Bedingungen erfüllen", erklärt Dußler. Es ist ein Partnerspiel, denn dann sei die Hemmschwelle kleiner, erzählt er. Mit vier oder sechs Personen kann "Partout" gespielt werden, leicht abgewandelt geht es auch zu dritt. "Alleine kommen nur wenige zu einer Veranstaltung oder treffen sich mit Fremden über eine App. Wenn man zu zweit ist, ist das etwas anderes", glaubt Dußler. Außerdem muss es möglich sein, für ein Spiel Punkte zu vergeben, damit das Spiel auch im Turniermodus funktioniert.