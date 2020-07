Volkach aktualisiert vor 1 Stunde

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem BMW die Kreisstraße 36 von Volkach kommend in Richtung Rimbach, heißt es im Bericht der Polizei. Kurz nach der Einmündung zur Verbindungsstraße in Richtung Obervolkach kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Als beide Fahrzeuge sich begegneten, kam es zur Spiegelberührung.