Marktsteft vor 56 Minuten

Spiegel eines geparkten Autos abgefahren

Am Dienstag streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Marktsteft einen in der Herrnstraße geparkten, schwarzen Ford Fiesta am linken Außenspiegel. Durch den Anstoß riss der Spiegel ab, berichtet die Polizei. Die unbekannte Person beging Fahrerflucht. Der Ford stand auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 26. Es entstand Schaden von rund 250 Euro.