Marktbreit vor 19 Minuten

Spiegel angefahren und abgehauen

Am Montag zwischen 10 und 18 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Obernbreiter Straße in Marktbreit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen VW-Polo. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der linke Außenspiegel des Wagens wurde beschädigt. Der Schaden wird laut Polizeibericht auf circa 200 Euro geschätzt.