Kitzingen vor 40 Minuten

Spiegel an Auto von Sattelzug abgerissen

Am Dienstag um 10.35 Uhr kam es in der Würzburger Straße in Kitzingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit einem Sattelzug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Fiat Doblo. Durch die Berührung wurde der Spiegel abgerissen. Von dem Sattelzug ist lediglich bekannt, dass dieser eine polnische Zulassung hatte. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.