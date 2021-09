Wiesentheid vor 43 Minuten

Spiegel an A-Klasse abgerissen

In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9.40 Uhr, beschädigten in Wiesentheid bislang Unbekannte den Außenspiegel an einer grauen Mercedes A-Klasse. Der Wagen war ordnungsgemäß in der Bachgasse geparkt. Laut Polizeibericht war der Spiegel nahezu gänzlich abgerissen. Er hing lediglich noch an einem Kabel am Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro.