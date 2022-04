Kitzingen vor 1 Stunde

Spiegel abgefahren

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch um 12.10 Uhr, wie ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen VW Golf in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, silberfarbenen VW am Spiegel berührte, so dass dieser abriss.