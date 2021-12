Volkach vor 1 Stunde

Spiegel ab: Unfallverursacher gesucht

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr fuhr der Fahrer eines blauen Ford Mondeo von Volkach kommend in Richtung Rimbach. Etwa 300 Meter nach dem Erlachhof kam ihm ein Pkw entgegen. Obwohl er äußerst rechts fuhr, streiften sich die Außenspiegel und der Spiegel ging zu Bruch, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Der Schaden liegt bei circa 350 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise an die Polizei Gerolzhofen unter Tel.: (09382) 9400.