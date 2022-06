Der Blick zu den Sternen – das klingt eher nach einem romantischen Picknick als nach einer U-Bahn-Fahrt. Nicht so in Berlin: Die neue U-Bahnstation Museumsinsel im Berliner Stadtzentrum empfängt die Fahrgäste mit einem künstlichen Sternenhimmel, heißt es in einer Pressemitteilung des Iphöfer Gipskonzerns Knauf. Das unterfränkische Unternehmen hat das Gewölbe der U-Bahnstation mit speziellen Putzträgerplatten verkleidet, damit nun unterhalb von Berlin Sterne strahlen können. So entstand ein künstliches Firmament, das von 6662 Lichtpunkten beleuchtet wird.

Schnelles Arbeiten war für die Montage in Berlin gefragt

Für die Montage der Decke habe nur eine eng begrenzte Zeitspanne zur Verfügung gestanden, um die Sperrzeiten der Linie so kurz wie möglich zu halten, informiert Knaufs Pressereferent Christoph Roßkopf weiter. Mit rund 22 Kilometern sei die U-Bahnlinie 5 eine der längsten Linien in Berlin.

Die tonnenförmigen Deckensegel für das künstliche Firmament mussten der Pressemitteilung zufolge mehreren Anforderungen genügen. Um beispielsweise von der durch die U-Bahn-Röhren strömenden Außenluft nicht angegriffen zu werden, sei für die Deckenbekleidung nur feuchtigkeitsresistentes Material in Form von zementgebundenen Platten in Frage gekommen.

Viele Planungsschritte führten zum Ziel

Die Auslässe für die LEDs seien schon bei der Vorfertigung integriert worden; die Deckensegel seien allerdings erst vor Ort geformt worden. Daher musste die Decke in 3D geplant und beim Zuschnitt der Einzelelemente zudem zweidimensional abgewickelt werden. Jede Platte wurde mit Bohrungen im Durchmesser von 30 Millimetern für die Lichtpunkte versehen. Insgesamt seien 1472 Quadratmeter Deckenfläche produziert worden, aufgeteilt in 24 Plattentypen.

Bei der Montage seien die Lichthülsen durch die vorgebohrten Auslässe der Beplankung geschoben worden, so die Mitteilung des Unternehmens weiter. Alle 15 Meter sah die Planung Bewegungsfugen in der Decke vor. Bei den seitlichen Fugen war nach Angaben von Knauf eine Schwierigkeit, dass die Marmorverkleidungen der Tunnelwände zum Zeitpunkt der Deckenmontage noch nicht fertiggestellt waren. Die Deckenplanung beinhaltete also eine virtuelle dreidimensionale Achse, die die endgültigen Maße einkalkulierte.

Die Handwerker der K. Rogge Spezialbau GmbH übernahmen die Montage der Decke; das Unternehmen habe schon in der Vorbereitung eng mit Knauf zusammengearbeitet. Dank der blauen Beschichtung imitiert die Decke nun in Kombination mit den Lichtpunkten einen Sternenhimmel.