Dettelbach vor 1 Stunde

Sperrungen wegen Errichtung einer Querungsinsel

Das Staatliche Bauamt Würzburg errichtet im Zeitraum vom 17. August bis 9. September eine Querungshilfe auf der Staatsstraße 2270 südlich von Dettelbach an der Einmündung „Am Spielberg“. Darüber hinaus wird die Fahrbahndecke in diesem Bereich auf einer Länge von circa 400 Metern erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Würzburg.