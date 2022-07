Mit Beginn der Sommerferien müssen die Autofahrer in Kitzingen mit Beeinträchtigungen rechnen. Vom 1. bis zum 28. August wird die Auffahrt vom Kreisverkehr in der Mainstockheimer Straße zur Nordtangente gesperrt. Der Grund sind die beginnenden Erdarbeiten für den Neubau des Staatsarchivs. Eine Umleitung ist eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen.

Ebenfalls ab dem 1. August wird die Bundesstraße 8 im Bereich Hindenburgring West auf Höhe der Hausnummer 11 für Fußgängerinnen und Fußgänger gesperrt. Grund ist der Neubau einer Gasleitung. Ein Notweg über einen Privatgrund und einen Parkplatz ist eingerichtet. Die Maßnahme wird laut Mitteilung voraussichtlich bis zum 27. August abgeschlossen sein.

Am Oberen Mainkai werden die neuen Parkplätze am 1. August noch einmal komplett gesperrt. Die Kanten der Anfahrsteine müssen gefasst werden. Der Zeitaufwand wird mit zwei Arbeitstagen kalkuliert. Spätestens am 3. August sollten die Parkplätze wieder frei nutzbar sein.