Feuerbach vor 21 Minuten

Sperrung zwischen Feuerbach und Rüdenhausen

Autofahrer müssen sich zwischen Feuerbach und Rüdenhausen auf Umwege einstellen, denn die Staatsstraße 2421 wird ab Mittwoch, 17. August, gesperrt. Im Bereich der Unterführung der Autobahn A 3 beginnt nach erfolgter Fertigstellung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg. Im kommenden Arbeitsschritt wird deswegen auch das südliche Teilbauwerk abgebrochen, teilt die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit. Für diesen Arbeitsschritt wird die Staatsstraße 2421 zwischen Feuerbach und Rüdenhausen an dieser Stelle vom 17. August, circa 10 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 22. August, circa 12 Uhr, voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt laut Mitteilung über die Stattsatraße 2420 (Rüdenhausener Straße) in Richtung Wiesentheid und Feuerbach sowie U 2 in Richtung Rüdenhausen.