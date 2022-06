Das südliche Bestandsbauwerk des Bauwerks BW 320b, das die Bundestraße 286 unter der Autobahn 3 hindurchführt, war im Frühjahr 2021 durch den Einbau eines Stahlrahmens verstärkt worden. Diese Verstärkung war erforderlich, um alle vier Fahrstreifen der Autobahn über das südliche Teilbauwerk der Richtungsfahrbahn Nürnberg führen zu können, während die Richtungsfahrbahn Frankfurt dreispurig ausgebaut wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der A3 Nordbayern GmbH hervor.

Am Pfingstsonntag rammte ein Lkw einen Pfeiler der Stützkonstruktion. Der Pfeiler wurde dabei stark beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde die B 286 im Bereich der Unterführung umgehend gesperrt. Die Umleitung in Richtung Wiesentheid erfolgt ab Rüdenhausen über die U 6. Die Umleitung in Richtung Neustadt / Aisch erfolgt ab Wiesentheid über die U 4. Die Zufahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg aus Richtung Süden (Rüdenhausen) ist frei. Aus Richtung Norden (Wiesentheid) ist die Zufahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg möglich. Im Übrigen sind die Umleitungsstrecken zu nutzen, um auf die Autobahn zu gelangen.

Die in Folge des Aufpralls ebenfalls aus Vorsichtsgründen im Bereich des Bauwerks BW 320b vorübergehend eingerichtete Sperrung eines Fahrstreifens der Autobahn 3 in Fahrrichtung Würzburg kann mit der am 9. Juni planmäßig vorgesehenen Verkehrsumlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt auf die neu ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt aufgehoben werden, so dass dann für den Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, wie es abschließend in der Mitteilung heißt.