Die gemeinsame Schulfamilie der Leo-Weismantel Realschule und der Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks spendeten insgesamt 5916,80 Euro für das "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe". Diese Spendensumme wird in den nächsten Tagen als Nothilfe für die Ukraine überwiesen.

Die Not der Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden, bewegte die Schülerinnen und Schüler zu dieser Spendenaktion. Über mehrere Pausenverkäufe von selbstgebackenen Leckereien, wie Pizzabrötchen, Waffeln oder Muffins, erzielten sie so 821 Euro. Unterstützung erhielten sie dabei von ihren Eltern, die großzügig die erforderlichen Zutaten bereitstellten.

Den Großteil erliefen die Realschülerinnen und Realschüler jedoch mit ihrem engagierten Spendenlauf. Aufgrund der weiten gelaufenen Strecken und den großherzigen Sponsoren, kam der zweite Teil der Spendensumme von 5095,80 Euro zusammen.

Stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler und die spendenden Schülereltern überreichte jetzt der Elternbeirat die stolze Spendensumme.

Von: Andreas Strümper (Schulleitung, Realschulen Marktbreit)