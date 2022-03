Kitzingen vor 37 Minuten

Spendenlauf für die Ukraine an der Realschule Kitzingen

Bei herrlichem Sonnenschein fand der Sponsorenlauf für die Kinder in der Ukraine statt. Die 5. bis 8. Klassen waren heute am Start und nahmen auch zahlreich teil - wirklich ganz toll! Die Schüler*innen durften sowohl rennen, walken als auch spazieren gehen. Als Sponsoren fungierten die Eltern, Großeltern oder Freunde unserer Schülerinnen und Schüler, die entweder einen festen oder einen pro Runde erlaufenen Geldbetrag spenden konnten. Wie die Fotos beweisen, waren die Schülerinnen und Schüler begeistert sowie motiviert dabei und genossen die ersten warmen Sonnenstrahlen des heran nahenden Frühlings. Auch unser Schulleiter Herr Rückel feuerte die Vorbeikommenden klatschend an und spendete zusätzliche Motivation. Obwohl sehr viele Läufer*innen unterwegs waren, klappte alles wie am Schnürchen, was natürlich an der perfekten Vorbereitung unserer Sportlehrer*innen lag. Aktuell laufen die Spendenbeträge gerade ein und die Fachschaft Sport zählt die mitunter sehr hohen Geldbeträge. Wir werden diese dann gesammelt an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe weiterleiten. Vielen herzlichen Dank an alle Eltern und Spendenwillige für das tolle Sponsoring unserer Realschüler*innen!