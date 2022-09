Kleinlangheim vor 39 Minuten

Spendenbox in Kirche aufgebrochen

In der Kirche St. Georg und Maria in Kleinlangheim wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, die Spendenbox der Teelichter aufgebrochen. Der unbekannte Täter stahl 20 Euro Bargeld. Der Schaden an der Spendenbox beziffert sich laut Polizeiangaben auf 50 Euro. Die Kirche ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wer hat etwas beobachtet?