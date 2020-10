Vom 16. Oktober bis 15. November 2020 bittet der VdK Bayern im ganzen Freistaat für die Sammlung "Helft Wunden heilen" um Spenden. Die ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler des VdK sind auch im Landkreis Kitzingen für den guten Zweck unterwegs, heißt es in einer Mitteilung des VdK. Ministerpräsident Markus Söder unterstützt die VdK-Spendenaktion.

Durch das Coronavirus hat sich auch die finanzielle Situation zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger im Freistaat dramatisch verschlechtert. Daher ist es dem VdK Bayern ein dringendes Anliegen, besonders in diesem Jahr die Not möglichst vieler Bedürftiger zu lindern. Deshalb werden die Spendenmittel heuer zusätzlich auch für Corona-Einzelfallhilfen verwendet. Zudem werden unter anderem kostenlose Erholungsaufenthalte in bayerischen Hotels für Bedürftige finanziert. Die Spendeneinnahmen ermöglichen dem VdK auch die Finanzierung inklusiver Kinder- und Jugendfreizeiten sowie die Unterstützung von Menschen mit psychischen Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, so die Mitteilung.

Alle Sammlerinnen und Sammler werden vom VdK mit Mund-Nasen-Bedeckungen, Einmalhandschuhen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die Abstandsregel von 1,50 Metern wird eingehalten, auf jegliche Berührung, beispielsweise bei der Begrüßung, wird verzichtet.

Die VdK-Sammlerinnen und -Sammler, die im Zeitraum vom 16. Oktober bis zum 15. November 2020 in den Gemeinden des Landkreises Kitzingen an den Haustüren um Spenden bitten, weisen sich durch einen Sammlerausweis aus. Informationen zur Spendensammlung erteilt auch die VdK-Kreisgeschäftsstelle Kitzingen unter Tel.: (09321)-4852.