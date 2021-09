Vom 15. Oktober bis 14. November bittet der VdK Bayern im ganzen Freistaat für die Sammlung "Helft Wunden heilen" um Spenden. Die ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler des VdK sind auch im Landkreis Kitzingen für den guten Zweck unterwegs, heißt es in einer Mitteilung des VdK.

"Hinter uns allen liegen schwere Monate. Die Corona-Pandemie hat den Menschen viel abverlangt. Umso wichtiger ist die Hilfe für diejenigen, die in Not geraten sind, mit einer Erkrankung fertig werden müssen oder in Armut leben", sagt der Kreisvorsitzende des VdK Kitzingen, Hartmut Stiller.

Mit den Spendeneinnahmen kann der VdK bei Notlagen zur Stelle sein. In diesem Jahr hat der VdK Bayern beispielsweise Geld aus Spendeneinnahmen für die finanzielle Unterstützung von Hochwasseropfern im Berchtesgadener Land und in den Landkreisen Würzburg, Haßfurt und Hof eingesetzt. Oftmals geht es aber auch um das tägliche (Über-)Leben. Gerade in der Corona-Pandemie half der VdK häufig bei der Versorgung mit Lebensmitteln und mit Zuschüssen für Medikamente oder Heizmaterial. Auch bei der Anschaffung und dem Ersatz von Küchengeräten oder Waschmaschinen springt der VdK bei armen Menschen oft unbürokratisch ein. Kinder armer Familien und Menschen mit Behinderung werden ebenfalls gezielt unterstützt, so die Mitteilung.

Die VdK-Sammlerinnen und -Sammler weisen sich durch einen Sammlerausweis aus. Informationen zur Spendensammlung erteilt auch die VdK-Kreisgeschäftsstelle Kitzingen unter Tel.: (09321)-4852, E-Mail: kv-kitzingen@@vdk.de