In drei Kitzinger Einkaufsmärkten fand vom 30. November bis zum 12. Dezember unter dem Motto "Weihnachten im Einkaufswagen" eine große Sammelaktion von Lebensmitteln für bedürftige Menschen statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land. Die Aktion wurde von der katholischen und evangelischen Kirche initiiert.

Die Lebensmittel werden nun am 18. Dezember von 10.30 bis 11.30 Uhr am ehemaligen Sozialzaun am Feuerwehrhaus in der Landwehrstraße und von 12 bis 13 Uhr in der Egerländerstraße 22 ausgegeben. Jeder, der etwas braucht, ist eingeladen, zu kommen und etwas mitzunehmen.