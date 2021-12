Dettelbach vor 46 Minuten

Spenden für vier regionale Einrichtungen

Auch in 2021 verzichtet die MFK Mainfranken Reinigungsdienst GmbH auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner. Denn schon seit vielen Jahren ist es dem familiengeführtem Reinigungsunternehmen eine Herzensangelegenheit, Einrichtungen aus der Region zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In diesem Jahr kommen die Spenden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V., dem Kinderhospiz-Sternenzelt Mainfranken e.V., der Würzburger Kindertafel e.V. und dem Förderverein Bahnhofsmission Würzburg e.V. zugute.