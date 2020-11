Albertshofen vor 13 Minuten

Spende für "Kindern ein Lächeln schenken"

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit gibt sich Hans Will aus Albertshofen als Spender für caritative Zwecke. Heuer wählte er das ökumenische Hilfsprojekt "Kindern ein Lächeln schenken" als Empfänger seiner Spende von 1000 Euro aus. Er hatte in der Presse von dem Projekt gelesen und kam zur Entscheidung, dass seine Spendensumme hier gut gebraucht werden kann. "Uns geht es doch gut, dann soll es anderen doch auch gut gehen", findet Hans Will und hofft mit seiner Spende auch weiteren Menschen einen Ansporn zu einer Spende für das Projekt zu geben.