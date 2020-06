Spatenstich für Tagespflegeeinrichtung

Der nördliche Landkreis bekommt in Markt Schwarzach eine Tagespflege für bis zu 22 Personen. Beim Spatenstich stellten Planer und Bauträger Wolfgang Weiß, Investor Wolfgang Weidmann und seitens der Caritas als Betreiber Kreisvorsitzender Alfred Volbers und Kreisgeschäftsführer Paul Greubel das Projekt vor.

Weiß führte aus, dass das Vorhaben seit November 2019 thematisiert wurde und die Fühler zur Caritas als möglichem Betreiber der Tagepflegeeinrichtung ausgestreckt wurden. Mit Bürgermeister Volker Schmitt wurden die Möglichkeiten erörtert und aus den Gesprächen ein Vorentwurf entwickelt.

Greubel unterstrich, dass seit den ersten Gesprächen bis zum Baubeginn gerade einmal ein halbes Jahr verging. "Schneller geht's nicht", betonte Greubel und zeigte sich voll des Lobes für die Marktgemeinde mit ihrem Bauamtsleiter Norbert Fiebig. Mit Kommune und Investor sei es der Caritas nach längerer Suchphase gelungen, den Neubau einer Wohnanlage mit einer Tagespflege zur Entlastung der häuslichen Pflege familienfreundlich zu kombinieren.

Wie Weiß dazu ausführte sollen neben der Tagespflegeeinrichtung im Erdgeschoss zehn Eigentumswohnungen entstehen, die bereits alle verkauft sind. Er sieht für die Marktgemeinde ein Prestigemodell, denn angrenzend soll im rückwärtigen Bereich eine parkähnliche Anlage mit See entstehen. Da alle Aufträge bereits vergeben wurden erwartet er die Fertigstellung für etwa März 2021.

Alle Wohnungen sind barrierefrei

Volbers merkte an, dass am Bauplan seit dem ersten Entwurf kaum Veränderungen vorgenommen wurden. Wesentlich sei auch, dass die Wohnungen alle barrierefrei gebaut werden und die Bewohner in der Tagespflege essen können. Dort sollen im übrigen therapeutische Behandlungen und Fußpflege angeboten werden.

Aus dem Angebot wird sich nach Überzeugung Greubels eine Begegnungsstätte auch für Vereine entwickeln. Bürgermeister Schmitt sieht mit dem Angebot einen neuen Glanzpunkt für die Marktgemeinde Schwarzach kommen.

Investor Wolfgang Weidmann lebt seit 1994 in Schwarzach. Das Vorhaben habe sofort sein Interesse geweckt, denn er sehe eine Bereicherung für die Marktgemeinde kommen. Da Fördermittel beantragt wurden, könne zu günstigem Preis verpachtet werden.

Für die Tagespflege werden etwa 320 Quadratmeter zur Verfügung stehen, die Wohnungen in den drei Etagen haben Größen zwischen 40 und 100 Quadratmeter. Der Bauplatz ist etwa 1700 Quadratmeter groß, das dahinter vorgesehene Parkgelände weitere 3200 Quadratmeter.