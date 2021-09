Der Startschuss für die Neugestaltung des Ortskerns rund um den Schlossplatz in Wiesentheid ist gefallen. In kleiner feierlicher Runde wurde der symbolische erste Spatenstich begangen. Pünktlich nach der an diesem Wochenende stattfindenden Kirchweih rollen die Bagger an und läuten den ersten Bauabschnitt ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Wiesentheid.

Die erste Phase des Projektes widmet sich dem Schlossplatz bis zu den Parkplätzen in der Kanzleistraße. Die vom Planer Paul Böhmer der JOMA Landschaftsarchitektur kalkulierten Kosten werden zu 60 Prozent durch öffentliche Mittel aus dem Städtebaufördertopf der Regierung von Unterfranken finanziert. Die Bauzeitplanung sieht eine Laufzeit von etwa eineinhalb Jahren vor. Solange müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Der barrierefrei gestaltete Platz wird durchgängig gepflastert, es werden Sitzgelegenheiten installiert, die Straße wird verkleinert und der Platz mit Bäumen begrünt. Am Ende der Umgestaltung soll der Platz laut Mitteilung wieder als Herzstück von Wiesentheid zum Verweilen einladen - ein bisschen so wie es früher einmal war.