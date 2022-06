Großlangheim vor 1 Stunde

Spaß an der Bewegung: 12. Krackenlauf in Großlangheim

Das Motto "Langa bewegt" gilt nach wie vor, der Spaß am Laufen steht nach zwei Jahren Corona-Pause wie immer im Vordergrund: der 12. Krackenlauf findet am Freitag, 17. Juni, in Großlangheim statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Der Rundkurs über zwei Kilometer führt auf einer abwechslungsreichen, relativ ebenen Strecke auf befestigten Wegen.