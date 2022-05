"Endlich verspüren die Pflegekräfte und vor allem auch unsere Tagesgäste wieder so etwas wie Normalität", freut sich Andrea Troll, die Einrichtungsleitung der Tagespflege und dem Altenbetreuungszentrum in Iphofen. Wegen der scharfen Corona-Beschränkungen musste die Tagespflege in den zurückliegenden Monaten mehrmals zurückstecken. Die gegenwärtigen Lockerungen haben wir nun zum Anlass genommen, dieses Fest gemeinsam zu feiern.

Zuwachs ist erwünscht und willkommen

Die Corona Pandemie hat sich allerdings auch auf die Besucherzahl in der Tagespflege in Iphofen ausgewirkt. Denn einige sind in der schwierigen Zeit aus Angst vor der Krankheit lieber in den eigenen vier Wänden geblieben und manche sind aus Altersgründen leider auch verstorben. "Die Zahl unserer Tagesgäste hat sich dadurch reduziert und wir würden uns aus diesem Grund natürlich wieder über Zuwachs freuen", wünscht sich Andrea Troll. Wir sind für alle älteren Menschen da, die sich nach der schweren Corona-Zeit nach sozialen Kontakten sehnen, um somit der Einsamkeit zu entkommen. "Die Tagespflege bedeutet damit zugleich eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen.

In der vergangenen Woche fand der erste große Höhepunkt nach langer Zeit statt. Denn die Pflegekräfte hatten ihre Tagesgäste zu einem Spargelfest eingeladen – bevor die Saison des edlen Gemüses in ein paar Tagen zu Ende geht. Das Thema Spargel sorgte für Begeisterung. Vor allem waren alle auf das angekündigte Spargelessen, ein Schnitzelgericht mit heimischen Kartoffeln und dem Edelgemüse, gespannt.

Pünktlich zur Mittagszeit wurde das Essen bei schönem Sonnenschein am Tisch serviert. Die Tagesgäste sparten nicht mit Lob, denn allen schmeckte es sehr gut.

Von: Andrea Troll (Einrichtungsleitung, Altenbetreuungszentrum der Stadt Iphofen)