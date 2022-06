80.000 Kubikmeter Grundwasser pro Jahr – so viel würde der Spargel- und Erdbeerhof in Prichsenstadt gern mit seinen sieben Brunnen fördern, um die gerade bewässerungsintensiven Erdbeeren zu versorgen. Einen entsprechenden Antrag hatte Roland Zieracker an das Wasserwirtschaftsamt (WWA) gestellt, und das befand nach einem Gutachten: das ist zu viel und wasserwirtschaftlich nicht zu vertreten.

Maximal 36.975 Kubikmeter pro Jahr dürfen dem Grundwasser entnommen werden, so heißt es in dem Gutachten. Dagegen hätte der Stadtrat Prichsenstadt Einwände erheben können, weshalb das Landratsamt beim Rat eine Stellungnahme einholen wollte. Nach einiger Debatte befand der Rat mit 13:1: ja, diese Menge von knapp 37.000 Kubikmeter pro Jahr darf bis zum 31. Dezember 2031 dem Grundwasser entnommen werden.

Erschrecken im Gemeinderat

Es war die erwartet schwere Geburt im Rat, denn das Thema der Grundwasserentnahme ploppt mit schöner Regelmäßigkeit im Gremium auf. Dass der Spargel- und Erdbeerhof gleich 80.000 Kubikmeter (80 Millionen Liter) Grundwasser pro Jahr fördern wollte, sorgte für reihenweise erschreckte Gesichter. "Die Großgemeinde Prichsenstadt – außer Bimbach – verbraucht pro Jahr 89.000 Kubikmeter Trinkwasser", zog Bürgermeister René Schlehr einen Vergleich zur anvisierten Menge. Doch wegen des "begrenzten Grundwasserdargebotes", so das WWA in seinem Gutachten, und dessen Neubildung seien 80.000 Kurikmeter wasserwirtschaftlich nicht vertretbar. "Deshalb wird das WWA auch nur diese 40.000 Kubikmeter genehmigen, egal wieviel beantragt ist", sagte Schlehr gleich mehrfach in der Debatte.

Mit der eigentlich beantragten Menge, sagte Michael Eckhof, habe er keine Probleme. Runtergerechnet auf die Fläche sei das nicht sehr viel Wasser, was die Erdbeeren verbrauchen würden. "Wir wollen doch alle Erdbeeren essen, und auch Gemüse, das muss schon bewässert werden", so sein Argument. Wobei es im Rat schon mehrere Wortbeiträge brauchte, ehe die Räte auf das eigentliche Thema kamen, nämlich die erlaubten 40.000 Kubikmeter pro Jahr. Festgelegt ist die mögliche Erlaubnis bis ins Jahr 2031, und dieser lange Zeitraum stieß bei Wolfgang Brosche auf Skepsis. Er hätte gern gewusst, ob der Regen der nächsten Jahre ausreichen würde, um den Grundwasserspiegel nicht sinken zu lassen. "Das kann nämlich niemand wissen, deshalb halte ich diese Menge für vermessen", sagte er.

Den Fachleuten vertrauen

"Wir können unsere Landwirte nicht von der Wasserentnahme abschneiden", so Schlehr, "und mehr als die vom WWA genannten 36.975 Kubikmeter wird er pro Jahr nicht entnehmen können." Außerdem sei es keine Erlaubnis des Rates, das Wasser zu entnehmen, sondern nur ein "Ja, er darf" oder "Nein, er darf nicht". Alfons Saugel fasst eine Meinung kurz zusammen: "Das WWA ist eine Fachbehörde, und dessen Fachleuten dürfen wir gern vertrauen", sagte er. Gegen die Stimme von Wolfgang Brosche befürwortete der Rat das Gutachten im wasserrechtlichen Verfahren mit 13:1 Stimmen.