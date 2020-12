Wiesentheid vor 13 Minuten

Spannende Buchauswahl

Beim jährlichen Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) war eine spannende Auswahl an Jugendbüchern zu hören. Von Büchern mit ernsten Themen bis hin zu Krimi- und Fantasy-Geschichten waren bei den drei Mädchen und drei Jungen aus der 6. Jahrgangsstufe, die es in die Endrunde schafften, alle Genres vertreten. Am Ende überzeugte Oliver Uhl aus der Klasse 6b, der aus dem Buch "Die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan" von Hendrik Buchna las. Nicht nur aus der selbstgewählten Textstelle, sondern auch aus einem von der Jury vorgegebenen Text las der Gewinner sehr sicher und ausdrucksstark, womit er sich gegen seine Mitbewerber Paula Matschinko, Cassandra Kraemer, Konrad Huthöfer (alle 6a), Johannes Preißinger und Ida Ernwein (beide 6b) durchsetzte. Die Jury bestand aus den beiden Deutschlehrerinnen der 6a und 6b, Evi Semle und Kerstin Pfost, sowie den literaturerfahrenen Oberstufenschülerinnen Hanna Bauer, Linda Scheckenbach und Lara Mahr.