Es geht los. Die Bauarbeiten für die 59 Sozialwohnungen in der Breslauer Straße in Kitzingen haben begonnen. Der Baucontainer steht, die Elektriker installieren den Baustrom. "Noch sieht man nicht viel", erklärt Rebecca Hick, Geschäftsführerin der Kitzinger Baugesellschaft, die Bauträger ist. "Aber bald wird es wuselig werden."

Geplant ist, dass die ersten Mieter im Sommer 2022 einziehen. Voraussichtlicher Termin: 1. Juli. Ob dieses Datum gehalten werden kann, hängt auch von den kommenden zwei Wintern ab. "Hoffen wir mal, dass uns die Winter keinen vor den Bug knallen", sagt Hick. Im Moment seien die Arbeiten zwei Monate im Verzug. Der Spatenstich für das 14-Millionen-Projekt war bereits am 11. März. Abgerissen wurden die Häuser schon Ende 2018.

Bis zu neun Praxen: Ärzte werden gesucht

Doch nicht nur auf der Baustelle tut sich was. Die Kitzinger Baugesellschaft sucht im Moment nach Ärzten, die in dem Gebäudekomplex ihre Praxis einrichten wollen. Drei bis neun Praxen sind in den Plänen vorgesehen.

Auch interessierte Mieter können sich schon jetzt an die Kitzinger Baugesellschaft wenden. Um in eine der Sozialwohnungen ziehen zu können, brauchen die künftigen Bewohner einen Wohnberechtigungsschein. Da dieser immer nur ein Jahr gültig ist, wird sich die Baugesellschaft aber erst im Frühjahr 2022 bei den Bewerbern melden.