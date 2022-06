Kitzingen vor 27 Minuten

Soul- und Rock mit Irial beim Kitzinger Siedlungsfest

Nach rund zehnjähriger Pause, in der die Musiker von Irial unterschiedliche Wege gingen, haben sie die Feierlichkeiten zu 101 Jahre Kitzinger Siedlung zum Anlass genommen, sich wieder zusammen zu tun und ihre Musik, verstärkt durch Hanna Schwarz an Gitarre und Gesang sowie Peter Hemmerlein am Schlagzeug, auf die Bühne zu bringen.