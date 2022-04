Kleinlangheim aktualisiert vor 4 Stunden

"Sorgenkind Bahnhofstraße" bei Sanierungsmaßnahmen in Kleinlangheim

Das "Sorgenkind Bahnhofstraße", so die Aussage von Bürgermeisterin Gerlinde Stier, war ein weiteres Mal Thema in einer Sitzung des Kleinlangheimer Marktgemeinderates. Am Dienstagabend ging es um den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung, wobei wie bisher die Sanierung des Abwasserkanals große Sorgen bereitet. Mit Blick auf die bisherigen Probleme ging die Bürgermeisterin auf den hohen Grundwasserstand ein, zu dessen Beseitigung zunächst versucht wurde, mit herkömmlichen Methoden das Wasser abzupumpen und dann Vakuumpumpen eingesetzt wurden. "Am 6. April stellte man aber fest, dass auch das nicht funktioniert, weshalb der Baugrund erneut begutachtet werden sollte."