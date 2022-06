Wiesenbronn vor 21 Minuten

Sonnwendfeier statt Sonnwendfeuer

Angenehm überrascht waren die Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn über den großen Zuspruch auf die Einladung zum Sonnwendfeuer. Obwohl dieses Jahr nicht auf dem Grillplatz am Koboldsee gefeiert werden konnte und man auf den Platz neben dem Feuerwehrhaus ausgewichen war, kamen die Gäste in Scharen. Selbst die Reserve-Tischgarnituren wurden aufgestellt und die Mitarbeiter im Service – die Vorstandschaft - waren voll ausgelastet. Angekündigt worden war, das Feuer bei Einbruch der Dunkelheit zu entfachen. Auf Grund der Brandgefahr musste darauf verzichtet werden. Die Stimmung litt nicht darunter und an allen Tischen wurden angeregte Gespräche geführt, während sich die Kinder auf dem angrenzenden Bolzplatz austoben konnten. Angezündet wurden bei Einbruch der Dunkelheit kleine Sonnwendfeuer in Form von Teelichtern auf den Tischen, die zur angenehmen Stimmung beitrugen.