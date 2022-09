Rüdenhausen vor 1 Stunde

"Sonntagskonzert im Garten" mit Silvia Kirchhof: Blumen- und Liebesliedern aus Film, Schlager und Operette

Am Sonntag, 11. September, findet bei schönem Wetter um 17 Uhr ein Konzert mit Silvia Kirchhof im Garten des „Weinkeller am Schloß“ in Rüdenhausen statt. "Die Sängerin überreicht dem Publikum einen musikalischen Strauß vorwiegend mit Blumen- und Liebesliedern aus Film, Schlager und Operette der vergangenen 100 Jahre", teilt Veranstalter Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen mit. Die Künstlerin wird am Akkordeon von Wolfgang Hoyer begleitet. Bei schlechtem Wetter entfällt das Konzert, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt beträgt 25 Euro, Reservierung per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de oder Tel.: (09383) 7044.