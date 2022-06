Dettelbach 29.06.2022

Sonnenbrille und Mütze am Badesee gestohlen

Bereits am Samstag, zwischen 12 und 13 Uhr, kam es am Dettelbacher Baggersee zu einem Diebstahl. Während der Geschädigte im See baden ging, entwendete eine unbekannte Person vom Liegeplatz am Ufer eine abgelegte Sonnenbrille der Marke "Marco Polo" sowie eine schwarze Schirmmütze. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 400 Euro.