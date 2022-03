Fahr vor 27 Minuten

Sondertransport auf dem Main

Am Donnerstag, 31. März, wurde der Schwimmsaugbagger aus der Bucht beim Elgersheimer Hof, Fahr am Main, über die Bundeswasserstraße durch die Schleuse Gerlachshausen an seine neue Abbaustelle, ein Baggersee bei Schwarzenau, verlegt, heißt es im Bericht der Wasserschutzpolizei.