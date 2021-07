Das diesjährige Schuljahr hatte neben großer Verunsicherung und Ängsten auch viele Verluste im sozialen Bereich für die SchülerInnen und MitarbeiterInnen in der offenen Ganztagsschule am AKG im Gepäck. Für viele Wochen konnten die SchülerInnen nur per Telefon oder Videokonferenz begleitet werden. Die beliebten Attraktionen wie Feste im Schulhaus und gemeinsame Fahrten mussten entfallen. Der Wechselunterricht, der wieder der Hälfte der SchülerInnen den Schulbesuch ermöglichte, hat häufig Freundschaften getrennt. Seit dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichts für alle, musste der Weg zurück zur Normalität gefunden, viel wiederholt und gelernt werden. Nach dieser für alle Beteiligten so anstrengenden Zeit sollten die Kinder der OGS einmal in ausgelassener Sommerlaune feiern und Spaß erleben. Lachende Kinder, die sich in einer langen Schlange anstellen und geduldig auf ihr Mittagessen warten und nach Lust und Laune die Freizeitangebote des Betreuungsteams wahrnehmen. Alles im Freien und ohne Ansteckungs-Gefahr.

Beim „Schatzraub“ war gutes Gehör gefragt: Wer sich nicht leise genug anschleichen konnte, wurde vom „blinden“ Wächter mit seiner Wasserpistole nass gespritzt. Ebenfalls etwas ruhiger war es am Bastelstand „Christmas in July“. Die entfallenen Weihnachtsbasteleien der OGS-Bastelstube wurden einfach mitten im Juli nachgeholt – zwar ohne Weihnachtslieder, aber mit großer Freude und übersprudelnder Kreativität. Auch wenn die Schneemänner Hula-Röckchen tragen, ist eine Wasserschlacht in der Hitze nicht ersetzbar. Mit übergroßen Gummistiefeln galt es den Parcours zu bestehen. Auch beim Wettbewerb des Wassertransports blieb nicht nur kein Auge trocken. Das Kreischen und Lachen verwandelten den Schulhof in einen Ort der Fröhlichkeit. Beim Unboxing fanden die Kinder Möglichkeiten sich frei zu entfalten und bastelten Eimerdusche, spielten Schiffe-Rutsche und machten Riesenseifenblasen.

Ganz nebenbei wurden beim Karaoke-Event Singstars entdeckt, auf deren weitere Karriere man gespannt sein darf. MitarbeiterInnen und Kinder genossen die gemeinsame Freude an Spiel und ausgelassenem Toben, das fröhliche Beisammensein und den Erfolg des großen Sommerspektakels. Am Ende sind sich alle einig: Das war mit Abstand das Highlight im Schuljahr 2020/2021!

Von: Christine Schirm-Cankaya und Rosi Wich, OSG-Betreuerinnen am AKG Kitzingen.