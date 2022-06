Buchbrunn vor 1 Stunde

Sommersonnenwende an der Kreisgrabenanlage Ippesheim

Am Sonntag, 26. Juni, lädt Annerose Pehl-Dürr, ehemalige Geschäftsführerin des Weinparadies Franken, bereits um 4.30 Uhr zu einer Führung zur Sommersonnenwende an der Kreisgrabenanlage Ippesheim ein, wie die Gästeführerin in einer Pressemitteilung schreibt. Hat doch der Sonnenaufgang eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Anlage. Hintergründe, Rätselhaftes und mögliche Interpretationen der Funde erfahren die Gäste bei einem kleinen Frühstück am erstellten Modell. Anfahrt: Herrnberchtheim, Mühlweg/Friedhof, dem Radweg folgen Richtung Ippesheim. Oder in der Ortsmitte in Ippesheim dem Radweg Richtung Herrnberchtheim folgen. Anmeldung erforderlich per E-Mail an: anne-pehl-duerr@t-online.de oder unter Tel.: (09339) 988940.